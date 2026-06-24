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Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Mengintai Jakarta hingga Bogor

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |05:10 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Mengintai Jakarta hingga Bogor
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (24/6/2026), didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal sejak dini hari hingga pagi.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada periode dini hari hingga pagi hari, sebagian besar wilayah Jabodetabek akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan mulai meningkat di sejumlah daerah.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek Cuaca BMKG
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