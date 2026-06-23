BMKG Ingatkan El Nino Munculkan Ancaman Karhutla dan Kekeringan di 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah tentang peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan pada musim kemarau 2026 sebagai imbas dari fenomena El Nino dengan intensitas moderat di Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi tidak hanya muncul saat musim hujan, tetapi juga pada musim kemarau.

“Pola hujan lebat, misalnya saja banjir, banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Tapi juga ada hal lain yaitu ancaman bencana hidrometeorologi kering, misalnya saja kekeringan dan juga bahkan kebakaran hutan. Untuk itu maka pada saat memasuki musim kemarau ini kita perlu juga mengantisipasi akan potensi kebakaran hutan dan lahan,” kata Plh. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, secara virtual, Selasa (23/6/2026).

Ida menjelaskan, secara umum sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim hujan pada periode Desember hingga Februari. Sementara itu, Maret hingga Mei serta September hingga November merupakan masa peralihan atau pancaroba. Adapun bulan Juni, Juli, dan Agustus menjadi periode yang perlu mendapat perhatian lebih karena identik dengan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

Menurut Ida, ancaman karhutla dan kekeringan biasanya meningkat pada periode tersebut. Kondisi itu berpotensi semakin kuat dengan adanya El Nino yang telah diproyeksikan oleh BMKG.

“Pada saat bulan Juni, Juli, Agustus, nah ini Bapak Ibu sekalian ini yang perlu diperhatikan, karena pada bulan-bulan ini ancaman kebakaran hutan dan lahan, kemudian kekeringan itu akan biasanya menyertai di musim-musim kemarau ini. Apalagi kalau kita ingat bahwa Kedeputian Klimatologi juga sudah merilis adanya El Nino, El Nino pada skala moderat pada tahun ini potensinya,” ujarnya.

BMKG menilai karhutla merupakan salah satu ancaman serius yang perlu diantisipasi sejak dini. Selain merusak ekosistem dan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan juga dapat menurunkan kualitas udara serta menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat.