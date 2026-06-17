Australia Beri Peringatan: El Nino Kali Ini Akan Jadi yang Terkuat dalam Tujuh Dekade

SYDNEY - Biro cuaca Australia telah memperingatkan bahwa pola cuaca El Nino telah terbentuk di Pasifik tropis dan dapat meningkat intensitasnya pada paruh kedua tahun ini, menjadi salah satu yang terkuat dalam tujuh dekade.

Biro Meteorologi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (16/6/2026) bahwa suhu permukaan laut di wilayah tersebut telah melampaui ambang batas El Nino, dan indikator atmosfer juga menunjukkan bahwa fenomena tersebut telah dimulai.

“Prakiraan menunjukkan terjadinya peristiwa El Nino yang kuat hingga sangat kuat, berdasarkan tingkat pemanasan di Pasifik tropis bagian tengah,” demikian pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

“Sekitar setengah dari model menunjukkan bahwa peristiwa ini dapat mencapai puncaknya pada tingkat tertinggi yang pernah diamati sejak tahun 1950.”

Para peramal cuaca memperkirakan cuaca akan membawa curah hujan berlebihan ke Amerika dan kondisi panas serta kering ke Asia, yang sudah mengalami masalah penanaman tanaman, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang pasokan makanan.

Menurut biro tersebut, El Nino dikaitkan dengan berkurangnya curah hujan di musim dingin dan musim semi, khususnya memengaruhi pantai timur Australia dan menyebabkan suhu siang hari yang lebih tinggi di selatan.

Para ilmuwan mengatakan perubahan iklim akan memperkuat dampak El Nino tahun ini.

Para sejarawan mengatakan bahwa kejadian El Nino di masa lalu telah menyebabkan kelaparan yang menewaskan jutaan orang, terutama pada tahun 1877 dan 1878.