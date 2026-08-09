Cuaca Jakarta di Akhir Pekan: Berawan, Suhu Capai 34 Derajat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca, suhu udara di wilayah Jakarta berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celsius. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 34 derajat Celsius.

Berikut prakiraan cuaca dan suhu di sejumlah wilayah Jakarta:

Kepulauan Seribu: berawan, suhu 28-28 derajat Celsius, kelembapan 64-76 persen.



Jakarta Pusat: berawan, suhu 25-32 derajat Celsius, kelembapan 50-78 persen.

Jakarta Utara: berawan, suhu 26-30 derajat Celsius, kelembapan 55-80 persen.

Jakarta Barat: berawan, suhu 25-32 derajat Celsius, kelembapan 51-80 persen.

Jakarta Selatan: berawan, suhu 24-34 derajat Celsius, kelembapan 41-79 persen.

Jakarta Timur: berawan, suhu 24-33 derajat Celsius, kelembapan 43-84 persen.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG sebelum melakukan aktivitas, khususnya kegiatan di luar ruangan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.