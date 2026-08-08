Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta, didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, pada Sabtu (8/8/2026).

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca cerah diprediksi terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Pusat serta Jakarta Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Adapun wilayah Jakarta Timur diprakirakan berawan sepanjang hari.

Suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celsius. Suhu tertinggi diprediksi terjadi di Jakarta Selatan dengan kisaran 26–35 derajat Celsius, sedangkan suhu terendah berada di Jakarta Timur dengan kisaran 25–34 derajat Celsius.

Untuk tingkat kelembapan udara, BMKG memperkirakan berada pada kisaran 40 hingga 84 persen. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi memiliki tingkat kelembapan tertinggi yang mencapai 84 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat beraktivitas pada siang hari ketika suhu udara diperkirakan cukup tinggi.



(Awaludin)

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