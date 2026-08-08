Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan
Cerah berawan (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta, didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, pada Sabtu (8/8/2026).

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca cerah diprediksi terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Pusat serta Jakarta Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Adapun wilayah Jakarta Timur diprakirakan berawan sepanjang hari.

Suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celsius. Suhu tertinggi diprediksi terjadi di Jakarta Selatan dengan kisaran 26–35 derajat Celsius, sedangkan suhu terendah berada di Jakarta Timur dengan kisaran 25–34 derajat Celsius.

Untuk tingkat kelembapan udara, BMKG memperkirakan berada pada kisaran 40 hingga 84 persen. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi memiliki tingkat kelembapan tertinggi yang mencapai 84 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat beraktivitas pada siang hari ketika suhu udara diperkirakan cukup tinggi.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Jakarta Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236435//gempa-89Ox_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Memicu Tsunami di NTT Membuka Luka Sejarah 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236433//gempa-uY1X_large.jpg
235 Kali Gempa Susulan Guncang NTT, Bakal Meluruh dalam Waktu 2-3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236418//gempa-zJ0l_large.jpg
Gempa M6,4 di Simalungun Sumut, BMKG: Berpusat di Darat Akibat Subduksi Lempeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236416//gempa-ToBI_large.jpg
Update! Gempa Dahsyat M7,7 di NTT, Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 47 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236414//prabowo-yrhZ_large.jpg
Prabowo Sampaikan Duka atas Musibah Gempa di NTT, Perintahkan Jajaran Bergerak Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236413//gempa-iqEP_large.jpg
Pascagempa M7,7 NTT, Tsunami 1,61 Meter Terjadi di Reo Manggarai 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement