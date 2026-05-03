Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mapolda DIY, Kapolri Kedepankan 4 Konsep Smart City

DI YOGYAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peletakan batu pertama Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Sigit, pembangunan ini mengedepankan empat konsep smart city.

Pertama, kata Sigit, terkait data-driven policing hub, yakni pusat kendali kepolisian yang menggunakan data dari berbagai sumber secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta.

"Kedua, social listening and sentiment intelligence system, yaitu sistem untuk memantau dan memahami opini serta perasaan masyarakat, terutama dari media sosial, agar polisi dapat merespons isu secara lebih cepat dan tepat," kata Sigit dalam sambutannya di Mapolda DIY, Minggu (3/5/2026).

Kemudian, Sigit menjelaskan bahwa Mapolda DIY bakal dilengkapi cyber security defense center. Adapun fasilitas tersebut adalah pusat perlindungan digital yang bertugas menjaga sistem dan data dari serangan siber, seperti peretasan, penipuan online, dan kejahatan digital lainnya.

Lalu yang terakhir, decision intelligence and knowledge system. Menurut Sigit, Mapolda DIY nantinya dilengkapi sistem yang mengolah data dan pengalaman menjadi pengetahuan.

"Sehingga membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih cerdas, akurat, dan berkelanjutan," tutup Sigit.

(Rahman Asmardika)

