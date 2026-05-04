Iran Eksekusi Tiga Pria yang Dituduh Terkait Mossad dan Kerusuhan di Mashhad

Awaludin , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |11:47 WIB
Illustrasi Iran Eksekusi Tiga Pria yang Dituduh Terkait Mossad (foto: AI Gemini)
JAKARTA - Pemerintah Iran telah mengeksekusi tiga pria yang dituduh bekerja sama dengan badan intelijen Israel, Mossad, serta memicu kerusuhan kekerasan di kota Mashhad, wilayah timur laut negara tersebut, saat gelombang protes anti-pemerintah pada Januari.

Berdasarkan lansiran dari Aljazeera, Senin (4/5/2026). Kantor berita semi-resmi Fars menyebut ketiga pria itu sebagai Mehdi Rasouli, Mohammadreza Miri, dan Ebrahim Dolatabadi. Rasouli dan Miri disebut sebagai “elemen Mossad”, sementara Dolatabadi dituduh sebagai pemimpin kerusuhan di kawasan Tabarsi, Mashhad.

Menurutnya, Rasouli dan Miri diduga terlibat langsung dalam pembunuhan seorang anggota pasukan keamanan bernama Hamidreza Yousefinejad. Selain itu, mereka juga dituduh melakukan perusakan dan penjarahan fasilitas publik, merencanakan kejahatan terhadap keamanan nasional menggunakan bom molotov, serta membuat dan membawa senjata tajam rakitan.

Sementara itu, Dolatabadi dituding mengerahkan sekitar 250 hingga 300 orang perusuh bersenjata parang ke lokasi kejadian. Aksi tersebut, menurut otoritas Iran, memicu bentrokan yang menewaskan sejumlah personel keamanan serta menyebabkan kerusakan pada berbagai properti publik dan swasta, termasuk sebuah bank dan pangkalan militer milik pasukan paramiliter Basij.

