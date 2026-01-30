Tak Ikut Campur Masalah Hukum Gus Yaqut, Gus Yahya : Silakan Diproses

Tak Ikut Campur Masalah Hukum Gus Yaqut, Gus Yahya : Silakan Diproses (Felldy Utama)

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf buka suara soal mantan Menteri Agama (Menag) sekaligus adik kandungnya, Yaqut Cholil Qoumas, yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/1/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya menyatakan, secara pribadi dirinya tidak ingin ikut campur terkait penegakan hukum yang sedang berjalan. Terlebih, dalam kapasitasnya dia sebagai Ketua Umum PBNU.

"Maka dalam urusan yang menyangkut Yaqut orang tahu semua itu adik saya—dalam masalah hukumnya saya sama sekali tidak campur tangan. Silakan, silakan diproses seperti apa," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Meski begitu, Gus Yahya hanya menyampaikan harapan terkait proses hukum yang tengah dijalani Yaqut di KPK. Diketahui, Yaqut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.

"Saya hanya berharap bahwa keadilan sungguh-sungguh bisa ditegakkan dalam soal ini," ujarnya.