Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK, Beri Kesaksian untuk Gus Alex

JAKARTA – Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan di lokasi, Yaqut tiba sekitar pukul 13.17 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan peci hitam, serta didampingi kuasa hukumnya Melissa Anggraini dan sejumlah orang lainnya.

Yaqut mengaku dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, khususnya terkait tersangka Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

“Ya, saya dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas saudara Ishfah,” kata Yaqut kepada wartawan.