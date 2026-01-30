Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK, Beri Kesaksian untuk Gus Alex

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |13:59 WIB
Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK, Beri Kesaksian untuk Gus Alex
Gus Yaqut saat tiba di KPK (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA – Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan di lokasi, Yaqut tiba sekitar pukul 13.17 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan peci hitam, serta didampingi kuasa hukumnya Melissa Anggraini dan sejumlah orang lainnya.

Yaqut mengaku dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, khususnya terkait tersangka Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

“Ya, saya dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas saudara Ishfah,” kata Yaqut kepada wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198476//kpk-MjtD_large.jpg
Jumat Keramat, Gus Yaqut Akan Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198457//gus_yaqut-sXAU_large.jpg
KPK Panggil Gus Yaqut Terkait Kasus Kuota Haji Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198400//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-igpZ_large.jpg
Periksa Asisten Pribadi, KPK Telusuri Aktivitas hingga Sumber Dana Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198389//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-owPA_large.jpg
Kasus Korupsi BJB, Asisten Ridwan Kamil Dipanggil KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198379//kuota_haji-kfO1_large.jpg
Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198370//ade_kuswara_di_mobil_tahanan_kpk-xRtU_large.jpg
Ade Kuswara Ngaku Baru Jabat 9 Bulan, Belum Pahami Mekanisme Anggaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement