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Ratusan Orang Ditangkap Usai Bentrok Eksekusi Hotel Sultan, Polisi Kejar Aktor Intelektual

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |14:32 WIB
Ratusan Orang Ditangkap Usai Bentrok Eksekusi Hotel Sultan, Polisi Kejar Aktor Intelektual
Ratusan Orang Ditangkap Usai Bentrok Eksekusi Hotel Sultan/Okezone
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terkini terkait jumlah orang yang diamankan imbas kericuhan saat eksekusi Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat. Saat ini, 119 orang ditangkap

“Guna memulihkan ketertiban dan mendalami dalang di balik aksi kekerasan dan penghalangan tugas ini, petugas mengamankan 119 orang ke Mapolda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Budi menegaskan, langkah tersebut untuk mengusut aktor intelektual yang mendanai mobilisasi massa di Hotel Sultan.

“Langkah ini diambil untuk melindungi mereka dari potensi eskalasi yang lebih membahayakan, sekaligus memetakan kelompok mana yang menduduki kawasan secara ilegal serta mengusut aktor intelektual yang mendanai mobilisasi massa tersebut,” katanya.

Masih kata Budi, sejak awal tahapan eksekusi dimulai, yaitu saat tim Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat penetapan eksekusi perdata terkait perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., petugas kepolisian bergerak secara simpatik.

Melalui pengeras suara, petugas menyampaikan imbauan dengan nada santun, mengajak kelompok massa yang menduduki area hotel untuk mengosongkan lokasi secara mandiri demi kelancaran bersama.

Namun tidak hanya memberikan imbauan, aparat keamanan di lapangan juga membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya. Petugas secara khusus menerima dan mendengarkan dengan seksama keluh kesah serta aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa.

Situasi kondusif tersebut sempat terganggu ketika beberapa kelompok massa mulai tersulut emosi dan melakukan aksi pelemparan batu serta benda keras ke arah barikade petugas.

 

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