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Dasco Akan Bahas Nasib Karyawan Hotel Sultan dengan Kemensetneg

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |20:26 WIB
Dasco Akan Bahas Nasib Karyawan Hotel Sultan dengan Kemensetneg
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk membahas nasib karyawan Hotel Sultan. Hal ini disampaikan Dasco usai eksekusi Hotel Sultan dan penyerahannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada pemerintah.

"Saya berharap dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berharap pengelolaan Hotel Sultan yang nantinya berada di bawah Kemensetneg tetap memberikan ruang bagi para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya dari operasional hotel tersebut.

"Tadi kalau ditanya bagaimana nasib karyawan Hotel Sultan, nah tentunya bahwa pengelolaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara itu kita harapkan juga memberikan tempat kepada karyawan-karyawan yang selama ini sudah bekerja di sana," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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