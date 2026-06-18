Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tangkap 119 Orang Terkait Eksekusi Hotel Sultan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |18:05 WIB
Polisi Tangkap 119 Orang Terkait Eksekusi Hotel Sultan
Eksekusi Hotel Sultan berlangsung ricuh.
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap lebih dari 100 orang terkait dengan kericuhan selama proses eksekusi Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Pihak kepolisian juga mengungkap tengah menyelidiki dalang di balik kericuhan yang terjadi.

“Tindakan pengamanan ini diambil untuk memulihkan ketertiban dan mendalami dalang di balik aksi kekerasan dan penghalangan tugas ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan.

Budi mengungkapkan bahwa sampai Kamis sore ada 119 orang yang telah ditangkap untuk diperiksa oleh petugas.

Menurut Budi, keterangan dari ratusan orang yang diamankan bertujuan untuk memetakan kelompok yang menduduki kawasan secara ilegal, hingga aktor intelektual pendana mobilisasi massa.

Selain itu, Budi menyayangkan terjadinya kerusuhan yang berujung pada terlukanya 29 orang. Korban luka tersebut terdiri dari 26 anggota Polri, satu prajurit TNI, dan dua warga sipil akibat kerusuhan yang pecah saat eksekusi pengosongan Hotel Sultan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225215//ppk_gbk_tak_akan_memberikan_gani_rugi_pada_calon_tamu_yang_sudah_membooking_hotel_sultan-Bsrk_large.jpg
Hotel Sultan Dieksekusi, GBK Tak Akan Ganti Rugi Tamu yang Sudah Booking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225207//mantan_kepala_staf_kostrad_kivlan_zen_terluka_saat_melakukan_aksi_penghadangan_eksekusi_lahan_hotel_sultan-7fu4_large.jpg
Terluka Saat Hadang Eksekusi Hotel Sultan, Tangan Kivlan Zen Diperban dan Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/33/3225164//davina_karamoy-YsSr_large.jpg
Davina Karamoy Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Terkait Kasus Hanania Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225186//viral-tJX6_large.jpg
Ratusan Orang Ditangkap Usai Bentrok Eksekusi Hotel Sultan, Polisi Kejar Aktor Intelektual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225172//viral-vozU_large.jpg
Pemerintah Data Barang dan Karyawan Hotel Sultan hingga Penghuni Apartemen The Suites Residences
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225170//viral-5eNQ_large.jpg
Kawasan Elite, Lahan Hotel Sultan yang Dieksekusi Senilai Rp28 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement