3 Pemuda Terduga Pelaku Kejahatan Jalanan Diamankan Tim Patroli di Jakarta Timur

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya mengamankan tiga pemuda yang diduga terlibat aksi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Timur, Minggu (2/8/2026) dini hari.

"Patroli ini merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Personel kami tempatkan di titik-titik rawan untuk mencegah dan merespons cepat potensi gangguan kamtibmas," ujar Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Wahyu Dwi Ariwibowo kepada wartawan, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, patroli dilakukan di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, tawuran, balap liar, dan gangguan keamanan lainnya pada malam hingga dini hari. Dalam kegiatan tersebut, tim lebih dulu melaksanakan patroli show of force di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, patroli antisipasi 3C di Jalan TB Simatupang, serta strong point di Jalan Jati Utama Raya, Bekasi. Seluruh rangkaian patroli berjalan aman dan tertib.

Dia menerangkan, sekitar pukul 05.59 WIB, tim melanjutkan patroli di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, petugas mendapati tiga pemuda berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebilah celurit kecil yang dibawa salah satu pemuda.

Setelah dilakukan pendalaman awal, kata dia, ketiganya diduga berkaitan dengan aksi penjambretan handphone di sekitar SPBU dekat kawasan Pulo Gebang serta dugaan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor di Jalan Rawa Kuning, Cakung, Jakarta Timur. Ketiganya masing-masing berinisial AF, MMA, dan TMM. Petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah celurit kecil, empat unit handphone, serta satu unit sepeda motor.