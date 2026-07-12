Bentrok 2 Kelompok Pecah di Depok, Sejumlah Pelaku Bawa Airsoft Gun

JAKARTA - Polisi menggagalkan aksi tawuran antarkelompok yang terjadi di sekitar Pasar Pal, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Dua pemuda beserta senjata airsoft gun turut diamankan polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, penangkapan dua remaja hingga airsoft gun itu berawal ketika personel Unit IV Seksi Turjawali Subdirektorat Gasum Direktorat Samapta Polda Metro Jaya melakukan patroli blue light untuk mengantisipasi kejahatan 3C.

“Sekitar pukul 02.45 WIB, personel menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya tawuran antarkelompok di sekitar Pasar Pal. Petugas kemudian segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

Setibanya di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB, petugas mengamankan dua pemuda berinisial F dan R yang diduga berada dalam bentrokan tersebut.

Dalam kesempatan itu, petugas turut menyita sejumlah barang yang ditemukan berupa tujuh senjata tajam jenis celurit, satu senapan angin, serta satu airsoft gun model revolver.

“Kedua pemuda bersama barang yang diamankan telah diserahkan kepada Polres Metro Depok untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut,” ujar dia.