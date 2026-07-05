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Viral Pemotor Ngaku Tentara saat Terobos Trotoar, Ternyata Karyawan Marketing

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |13:36 WIB
Viral Pemotor Ngaku Tentara saat Terobos Trotoar, Ternyata Karyawan Marketing
Viral Pemotor Ngaku Tentara saat Terobos Trotoar
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DEPOK - Viral sebuah video memperlihatkan seorang pengendara motor mengaku sebagai anggota tentara usai ditegur menaiki trotoar di Jalan Kartini, Depok. Pemotor tersebut bukan anggota TNI setelah diperiksa.

"Kami cek dilapangan, ternyata yang bersangkutan bukan anggota TNI," kata Dandim 05/08 Kota Depok Kolonel Ginanjar saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2026).

Ginanjar menerangkan, bahwa pemotor tersebut berprofesi sebagai karyawan marketing perusahaan swasta. Ia menegaskan pemotor tersebut bukan anggota TNI.

"Pekerjaan sebagai karyawan swasta. Sudah kami minta yang bersangkutan klarifikasi bahwa yang bersangkutan bukan anggota TNI," ujar dia.

Sementara itu, dari video yang beredar, terlihat seorang pejalan kaki menegur pemotor karena berkendara di atas trotoar dan melawan arah. Tampak pemotor itu mengenakan pakaian batik.

"Ini untuk pejalan kaki, bukan untuk motor. Ini kan anda turun di sini, ya jangan ditiru kalau ada yang salah," ujar perekam video.

 

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