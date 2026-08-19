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Viral Pria Bugil Pukuli Pemotor di Jagakarsa Jaksel Ternyata Mahasiswa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |18:54 WIB
Viral Pria Bugil Pukuli Pemotor di Jagakarsa Jaksel Ternyata Mahasiswa
Viral Pria Bugil Pukuli Pemotor di Jagakarsa Jaksel Ternyata Mahasiswa
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JAKARTA - Polisi menangkap J (23), pria tanpa busana yang mengamuk hingga memukuli para pengendara motor di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Pelaku pemukulan berinisal J merupakan seorang mahasiswa. Hal diketahui setelah pemeriksaan pelaku oleh penyidik.

“Betul. Informasi yang bersangkutan ini mahasiswa," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Namun Joko tak menjelaskan secara rinci asal kampus mahasiswa tersebut. Joko menyebutkan, pelaku ini tinggal di sebuah mes di Lenteng Agung.

"Mahasiswa mananya biar didalami dulu ya rekan-rekan ya. Pelaku ada di Lenteng Agung, ada di mes,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini polisi masih memeriksa pelaku guna mengungkap motif penganiayaan tersebut.

"Namun tentunya saat ini sedang dilakukan interogasi terhadap kebenaran apa yang dialami oleh si yang diduga pelaku ini," jelasnya.

Kejadian tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, pria bugil itu terlihat memukuli sejumlah pengendara yang melintas di jalan.

 

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Topik Artikel :
ODGJ Pemukulan viral
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