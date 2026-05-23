Orangtua ODGJ Pelaku Penganiayaan Penumpang JakLingko Minta Maaf

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |16:30 WIB
JAKARTA - Orangtua terduga pelaku penganiayaan terhadap penumpang JakLingko berinisial RS, Suhari, menyampaikan permintaan maaf kepada korban bernama Berliana atas insiden yang terjadi di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Saya orangtua dari kasus ini. Secara pribadi saya mohon maaf sedalam-dalamnya apabila anak saya telah menyusahkan orang lain. Saya mohon maaf apabila kondisi fisik dan mental anak saya memang sedang kurang baik,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Suhari, anak perempuannya memang mengalami gangguan mental sehingga kerap sulit diarahkan oleh keluarga.

Sementara itu, Kepala Sudin Sosial Kecamatan Pesanggrahan, Sansan Hasanuddin, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian terkait penanganan terduga ODGJ yang diduga melakukan penganiayaan terhadap penumpang JakLingko.

Pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap terduga pelaku untuk menjalani uji klinis kejiwaan di rumah sakit jiwa (RSJ).

“Secara teknis kami mengantar dari Polsek Pesanggrahan ke rumah sakit karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Untuk rekam medis, perawatan, dan lainnya menjadi kewenangan rumah sakit,” tuturnya.

 

