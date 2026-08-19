Polisi Ungkap Pria Bugil Pukuli Pemotor di Lenteng Agung: Bukan ODGJ, Tapi Mabuk

JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi J (23), pria tanpa busana yang mengamuk dan memukuli sejumlah pengendara motor di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menyebut J dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman keras (miras).

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi membantah informasi yang menyebut J merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Nggak ada, orang cuman dia kan itu mabuk. Cuman ini aja, mabuk intisari,” kata Nurma saat dihubungi, Rabu (19/8/2026).

Nurma mengatakan, J telah diamankan polisi pada Rabu pagi. Petugas sempat kesulitan mengamankan J karena yang bersangkutan menolak dibawa.

“Sudah, sudah kita amankan. Dari tadi pagi tapi diulur, kan dia nggak mau (diamankan). Akhirnya kita pelan-pelan, jam 11 baru diamankan,” ujarnya.

Hingga kini, polisi masih memeriksa J untuk mengetahui motif aksinya.

“Masih diperiksa,” kata Nurma.