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Polisi Ungkap Pria Bugil Pukuli Pemotor di Lenteng Agung: Bukan ODGJ, Tapi Mabuk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |15:00 WIB
Polisi Ungkap Pria Bugil Pukuli Pemotor di Lenteng Agung: Bukan ODGJ, Tapi Mabuk
Pria Pukuli Pemotor di Lenteng Agung (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polisi mengungkap kondisi J (23), pria tanpa busana yang mengamuk dan memukuli sejumlah pengendara motor di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menyebut J dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman keras (miras).

Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi membantah informasi yang menyebut J merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Nggak ada, orang cuman dia kan itu mabuk. Cuman ini aja, mabuk intisari,” kata Nurma saat dihubungi, Rabu (19/8/2026).

Nurma mengatakan, J telah diamankan polisi pada Rabu pagi. Petugas sempat kesulitan mengamankan J karena yang bersangkutan menolak dibawa.

“Sudah, sudah kita amankan. Dari tadi pagi tapi diulur, kan dia nggak mau (diamankan). Akhirnya kita pelan-pelan, jam 11 baru diamankan,” ujarnya.

Hingga kini, polisi masih memeriksa J untuk mengetahui motif aksinya.

“Masih diperiksa,” kata Nurma.

 

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Topik Artikel :
Mabuk Pemabuk Viral ODGJ
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