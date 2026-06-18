Breaking News! Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Massa Bentrok dengan TNI-Polri

JAKARTA - Pemerintah mulai melakukan eksekusi pengosongan terhadap lahan kawasan Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (18/6/2026). Proses eksekusi tersebut mendapatkan perlawanan dari simpatisan.

Pantauan Okezone di lokasi, awalnya Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung telah mengimbau kepada seluruh simpatisan yang masih berada di dalam gedung untuk keluar.

“Petugas silahkan maju ke depan. Anggota TNI-Polri berdiri di depan. Brimob maju,” ucap Kombes Reynold.

Kemudian, pihak dari TNI-Polri yang menggunakan peralatan lengkap mulai mendekati batas gerbang menuju dalam Hotel Sultan. Para simpatisan yang terpancing, beberapa kali melemparkan botol ke arah petugas kepolisian.

Saat ini juga, mobil water canon sudah berada di lokasi. Mobil water canon tersebut disemprotkan untuk memukul mundur para simpatisan.

Sebelumnya, sebanyak 3.161 personel dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan eksekusi lahan kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Kamis hari ini.