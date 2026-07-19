Bentrokan Adonara, Menteri HAM Kirim Tim Pemantau untuk Dorong Penyelesaian Lewat Solusi Budaya

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (Kanwil KemenHAM NTT) bersama Staf Khusus Menteri untuk melakukan pemantauan terhadap bentrokan di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT. Sejauh ini, bentrokan yang pecah antara dua desa tersebut telah menewaskan tiga orang, dengan sejumlah orang mengalami luka-luka serta puluhan rumah terbakar.

Pemantauan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan konflik tersebut. Pemantauan di lapangan juga bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung proses penyelesaian secara damai.

Pigai mengatakan bahwa hasil pemantauan tersebut nantinya akan dijadikan bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian," kata Pigai dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Lebih lanjut, Pigai menjelaskan bahwa pendekatan melalui kearifan budaya lokal ini dinilai lebih mengakar dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum semata.