Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hercules Diduga Intimidasi Ilma Sani, Polda Metro: Polisi Tidak Boleh Tolak Laporan Masyarakat!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |04:00 WIB
Hercules Diduga Intimidasi Ilma Sani, Polda Metro: Polisi Tidak Boleh Tolak Laporan Masyarakat!
Ketua Umum GRIB Jaya Hercules/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya angkat bicara usai menerima laporan yang dibuat Ilma Sani Fitriana, anak seorang penulis bernama Ahmad Bahar terhadap Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal atas dugaan penyekapan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa, dalam hal ini, polisi bakal menyelidiki laporan tersebut.

"Polda Metro Jaya, di mana pun kepolisian tidak boleh menolak laporan masyarakat. Tetapi dalam laporan tersebut, kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, penyelidikan akan dimulai dengan permintaan klarifikasi terhadap pelapor, menganalisis barang bukti hingga melakukan olah TKP.

Budi menjelaskan, penyelidikan tersebut akan berproses dengan juga memanggil Hercules sebagai terlapor untuk dimintai keterangannya.

Lebih dalam, kata Budi, jika memang ditemukan unsur tindak pidana, maka pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut.

"Apabila dalam proses penyelidikan ini dilakukan gelar perkara, maka ada pengalihan status dari lidik menjadi sidik, penyidikan. Nah, sama nanti akan dilakukan,"pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220253//polri-rieX_large.jpg
Polda Metro: Hercules Dilaporkan Soal Dugaan Perampasan Kemerdekaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220229//viral-wXSz_large.jpg
Hercules Diduga Intimidasi Ilma Sani, Polda Metro Akhirnya Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220103//viral-4E2D_large.jpg
Dugaan Intimidasi GRIB Jaya, Ilma Sani Diancam Pistol dan Ditembakan Dua Kali ke Bawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220054//hercules-a9QD_large.jpg
Koalisi Ormas Islam Laporkan Hercules dan Anggota GRIB Jaya ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/338/3220049//viral-31QY_large.jpg
GRIB Jaya Bantah Hercules Intimidasi dan Sandera Ilma Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219968//viral-AUhq_large.jpg
Alasan Ilma Sani Baru Mengadu ke Komnas HAM Usai Dintimidasi Hercules Secara Keji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement