Polda Metro: Hercules Dilaporkan Soal Dugaan Perampasan Kemerdekaan!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |12:21 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules dilaporkan terkait dugaan perampasan kemerdekaan seseorang oleh anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana.

"Laporan polisi tersebut diterima kemarin di hari Jumat, 22 Mei 2036 kemarin, lebih kurang pukul 14.00 WIB, yang dilaporkan merampas kemerdekaan seseorang. Kejadiannya sendiri sekira tanggal 17 Mei 2026 lalu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebutkan pada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Peristiwa itu kata dia berawal saat korban, Ilma Sani pada Minggu, 17 Mei 2026 lalu didatangi sejumlah orang di kediamannya menanyakan keberadaan orangtuanya. Namun, korban justru dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi hingga akhirnya korban dipulangkan kembali.

"Di mana korban didatangi beberapa orang menanyakan keberadaan orang tuanya tetapi tidak ada, pelapor tersebut dibawa ke salah satu tempat dan diinterogasi beberapa jam baru dipulangkan," tuturnya.

Budi menambahkan, saat ini laporan yang baru masuk itu tengah diteliti polisi untuk menentukan bagian mana yang bakal menyelidiki laporan tersebut.

Ke depan, kata Budi, penyidik juga akan melakukan klarifikasi kepada korban atas laporannya tersebut.

 

