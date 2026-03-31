Pemerintah Akan Umumkan Kebijakan WFH Malam Ini

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan pemerintah akan mengumumkan kebijakan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) secara resmi malam ini. Namun, ia tak menjelaskan detail terkait teknis kebijakan tersebut. Zulhas hanya meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi kebijakan WFH nanti malam.

"Oh, nanti malam (kebijakan WFH diumumkan). Kita tunggu saja nanti malam, ya. Nanti malam kita tunggu," ungkap Zulhas saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebagai respons atas dampak konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

Kebijakan yang rencananya diterapkan setiap Jumat ini dinilai efektif untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengganggu produktivitas nasional.

"Nggak ganggu produktivitas kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih hari Jumat, itu kan hari pendek. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen," ujar Purbaya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 27 Maret 2026.

Menurut Purbaya, penerapan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu produktivitas secara keseluruhan, asalkan diterapkan secara selektif. Ia menegaskan bahwa sektor-sektor yang membutuhkan operasional berkelanjutan seperti pabrik dan pelayanan publik tetap dapat berjalan seperti biasa tanpa harus mengikuti skema WFH.

"Untuk pelayanan publik juga tetap jalan. Jadi, seharusnya tidak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita secara total tidak akan terlalu terganggu," jelasnya.

(Arief Setyadi)

