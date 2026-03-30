HOME NEWS NASIONAL

Efisiensi Energi, Jakarta Siap Terapkan WFH 1 Hari per Pekan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |11:50 WIB
Efisiensi Energi, Jakarta Siap Terapkan WFH 1 Hari per Pekan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat, yang tengah mengkaji penerapan WFH sebagai langkah efisiensi energi di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.

“Secara prinsip, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti arahan dan peraturan dari pemerintah pusat,” ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan, bahwa penerapan WFH tidak akan dilakukan pada hari Rabu. Pasalnya, Pemprov DKI telah menetapkan Rabu sebagai hari wajib penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Karena hari Rabu adalah hari untuk transportasi umum,” katanya.

Saat ini, Pemprov DKI tinggal menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

“Kalau nanti sudah diputuskan, kami akan menetapkan hari di luar Rabu,” tambahnya.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/320/3209430//pns_wfh-f6Sc_large.jpeg
4 Fakta WFH Bakal Dilakukan Setiap Jumat untuk Hemat BBM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209374//zebra_cross-yYWb_large.jpg
Viral Warga Buat Zebra Cross ‘Pac-Man’ di Tebet, Ini Kata Pemprov Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209179//pramono_anung-TrlU_large.jpg
Prabowo Bakal Bangun Hunian Layak Usai Blusukan ke Bantaran Rel, Pramono Janji Support
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209178//pramono_anung-VmTt_large.jpg
Viral Mobil DLH Diduga Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209111//banjir-c6iq_large.jpg
Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa dan Pasukan Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209119//menkeu_purbaya-8dqS_large.jpg
Hemat BBM, Purbaya: WFH Bakal Dilakukan Setiap Jumat
