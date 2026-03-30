Efisiensi Energi, Jakarta Siap Terapkan WFH 1 Hari per Pekan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat, yang tengah mengkaji penerapan WFH sebagai langkah efisiensi energi di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.

“Secara prinsip, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti arahan dan peraturan dari pemerintah pusat,” ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan, bahwa penerapan WFH tidak akan dilakukan pada hari Rabu. Pasalnya, Pemprov DKI telah menetapkan Rabu sebagai hari wajib penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Karena hari Rabu adalah hari untuk transportasi umum,” katanya.

Saat ini, Pemprov DKI tinggal menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

“Kalau nanti sudah diputuskan, kami akan menetapkan hari di luar Rabu,” tambahnya.