Catat! Pemerintah Umumkan Kebijakan WFH Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |19:10 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/Okezone
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, kebijakan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil Negara (ASN) akan diumumkan secara resmi pada Selasa, 31 Maret 2026.

Hal ini disampaikan Tito saat dimintai keterangannya soal kebijakan WFH. Dia meminta semua pihak bersabar untuk menunggu informasi resmi yang akan disampaikan pemerintah.

"Sabar aja. Sabar aja. Saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan ya, akan disampaikan resmi besok," kata Tito di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Mantan Kapolri ini enggan berbicara lebih banyak soal rencana penerapan kebijakan tersebut. Dia tak ingin mendahului apa informasi resmi pemerintah.

"Ini mancing saya, besok diumumkan," ujar Tito saat ditanya wartawan ihwal hari pelaksanaan WFH tersebut.

Meski begitu, dia hanya memastikan jika informasi yang akan disampaikan pemerintah pusat besok, akan segera ditindaklanjuti kepada pemerintah daerah (Pemda). "Iya, pasti ada (surat imbauan ke pemerintah daerah)," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

Efisiensi Energi, Jakarta Siap Terapkan WFH 1 Hari per Pekan
