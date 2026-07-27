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Bareskrim Tangkap 6 Polisi Polres Tangsel Terkait Narkoba, Ini Daftarnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:11 WIB
Bareskrim Tangkap 6 Polisi Polres Tangsel Terkait Narkoba, Ini Daftarnya
Enam anggota kepolisian dari Polres Tangerang Selatan ditangkap terkait kasus narkoba.
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman dan lima anggota polisi lainnya terkait kasus dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan ini menjadi bentuk ketegasan Polri yang tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika.

"Polri tegas dan komitmen untuk berantas narkoba. Termasuk ke internal Polri, yang mau coba-coba silakan, tanggung risiko akan kita berantas," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury.

Pihak-pihak yang diamankan berkaitan dengan dugaan peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika.

"Terkait kasus peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum narkoba," terangnya.

Berikut daftar enam anggota yang ditangkap Bareskrim:

  1. AKP Pardiman (Kasatresnarkoba Polres Tangerang Selatan)
  2. Ipda Apip Kurniawan (Panit 2 Unit 1 Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan)
  3. Ipda Ndaru Wahyu Prayogo (Panit Timsus Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan)
  4. Ipda Oki Wira Pranata (Kanit 1 Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan)
  5. Ipda Rudy (Panit Bhayangkara Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan)
  6. Ipda Frandhika Pria Dwi Oktavianto (Katimsus Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan)

(Rahman Asmardika)

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