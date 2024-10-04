AS dan Inggris Dilaporkan Lakukan Serangan Udara di Yaman

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan Inggris dilaporkan melakukan serangan udara di Yaman.

Berdasarkan laporan dari TV Houthi Al Masirah Yaman mengatakan, setidaknya terdapat empat serangan udara di Sanaa, sebagaimana dilansir dari Aljazeera, Jumat (4/10/2024).

Dalam laporannya, setidaknya juga terdapat tujuh serangan udara menghantam bandara Hodeidah dan area al-Kathib di barat laut Hodeidah.

“Ada serangan udara tunggal di selatan Kota Dhamar,” demikian laporan itu.

Sementara, rekaman di media sosial dan diverifikasi oleh agen pemeriksa fakta Al Jazeera menunjukkan gumpalan asap besar yang dihasilkan dari pemogokan di Hodeidah.

(Puteranegara Batubara)