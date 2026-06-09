Kapuspen TNI: Keterlibatan Prajurit Tangani Begal Demi Keamanan Masyarakat

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas menegaskan, keterlibatan prajurit TNI dalam membantu menangani aksi kriminalitas jalanan, termasuk begal, dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus berlandaskan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Nas, masyarakat justru menyambut positif apabila TNI turut membantu menjaga keamanan dari aksi kejahatan yang meresahkan warga.

"Saya pernah melakukan survei secara tidak langsung kepada masyarakat. Ketika ditanya bagaimana jika TNI ikut membantu menangani begal, responsnya positif. Mereka mengatakan tidak masalah, bahkan merasa senang dan membutuhkan kehadiran TNI," kata Nas di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI dalam situasi tertentu memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, prajurit juga memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat apabila menyaksikan secara langsung tindak kejahatan yang terjadi di hadapan mereka.

“Yang dikedepankan adalah kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan undang-undang dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.