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Prabowo Bangga TNI Berkali-kali Juara Umum Menembak, Kalahkan Amerika hingga Jepang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |16:05 WIB
Prabowo Bangga TNI Berkali-kali Juara Umum Menembak, Kalahkan Amerika hingga Jepang
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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LOMBOK BARAT - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya atas prestasi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Darat (AD), yang disebut telah berulang kali meraih juara umum dalam ajang kompetisi menembak internasional di Australia.

Prabowo mengatakan, TNI AD telah menjadi juara umum sebanyak 13 kali dalam kompetisi yang digelar setiap dua tahun sekali. Menurutnya, ajang tersebut diikuti oleh sejumlah negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

“Tentara kita Angkatan Darat 13 kali juara umum di pertandingan nembak Australia. 13 kali ya? 13. 13 kali pertandingan itu tiap tahun atau tiap dua tahun? Dua tahun sekali. Jadi bayangkan sudah 26 tahun tentara Indonesia juara nembak se-Asia Pasifik yang ikut tentara Australia, tentara Amerika, tentara Jepang, Vietnam, tentara negara-negara hebat, tentara Malaysia, tentara Singapura,” ujar Prabowo di sela meresmikan lima bendungan di Indonesia secara serentak dari Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).

Prabowo mengklaim dominasi prajurit Indonesia dalam kompetisi tersebut bahkan sempat menimbulkan kecurigaan dari peserta negara lain. Namun, ia menegaskan seluruh penyelenggaraan perlombaan dilakukan oleh tuan rumah sehingga tidak ada ruang untuk melakukan kecurangan.

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