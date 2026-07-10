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Prabowo Minta Aparat Introspeksi Diri: Rakyat Tak Ingin Korupsi Dibiarkan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |15:24 WIB
Prabowo Minta Aparat Introspeksi Diri: Rakyat Tak Ingin Korupsi Dibiarkan!
Presiden Prabowo Subianto di NTB (foto: tangkapan layar)
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LOMBOK BARAT - Presiden RI Prabowo Subianto meminta setiap aparat dan pegawai di kementerian untuk membenahi diri. Prabowo menekankan bahwa rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam kegiatan peresmian Bendungan Meninting dan empat bendungan lainnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

"Saya selalu berpesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," kata Prabowo.

"Saya tidak mau melihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," sambung dia.

 

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