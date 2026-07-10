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Prabowo: NTB dari Dulu Dukung Saya, Meski Berkali-kali Kalah Tetap Setia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |14:06 WIB
Prabowo: NTB dari Dulu Dukung Saya, Meski Berkali-kali Kalah Tetap Setia
Presiden Prabowo Subianto di NTB (foto: tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu disampaikannya saat meresmikan Bendungan Meninting bersama empat bendungan lainnya di Provinsi NTB, Jumat (10/7/2026).

Prabowo mengaku bangga dan merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan masyarakat NTB, yang selama ini disebutnya selalu memberikan dukungan kepadanya.

"Saya merasa sangat bangga, saya merasa sangat dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung masyarakat NTB yang kebetulan dari dulu mendukung saya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, masyarakat NTB tetap memberikan dukungan kepadanya meski beberapa kali mengalami kekalahan dalam kontestasi politik.

"Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia kepada saya. Rasanya saya masih utang banyak dengan rakyat NTB ini. Tenang saja, masih ada beberapa tahun kita," ujarnya.

 

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