Prabowo ke TNI, Polri, hingga Jaksa: Sepatu, Bintang, Topimu dari Rakyat!

NTB - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparatur negara, mulai dari birokrat, TNI-Polri, hingga jaksa agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Prabowo menegaskan, bahwa mereka sejatinya adalah milik rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam kegiatan peresmian Bendungan Meninting dan empat bendungan lainnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026). Mulanya, Prabowo mengingatkan bahwa masalah bangsa Indonesia merupakan masalah seluruh rakyat.

"Saya minta kita introspeksi. Terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi," kata Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo secara spesifik meminta polisi, militer, dan jaksa untuk melakukan introspeksi diri. Dia mengingatkan bahwa sepatu, bintang, dan topi yang mereka kenakan berasal dari rakyat.

"Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat," ujar dia.

"Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya di sana? Iya. Pakai bintang juga kau? Kau juga milik rakyat," pungkasnya.



(Awaludin)

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