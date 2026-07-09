Prabowo Tegaskan Fokus Pemerintah Berantas Korupsi, Narkoba, hingga Perjudian

KARAWANG – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberantas segala bentuk praktik ilegal yang merugikan negara. Hal ini terutama difokuskan pada pemberantasan korupsi, penyelundupan, narkotika, dan perjudian.

“Ya, kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan, harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judi,” tegas Prabowo dalam peluncuran B50 di Rest Area KM50 Jakarta-Cikampek, Kamis (9/7/2026).

Terkait perjudian, Prabowo mengungkapkan adanya tren positif dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan laporan yang diterimanya, angka perjudian di Indonesia tercatat mengalami penurunan yang signifikan.

"Saya dapat laporan judi dalam satu tahun sangat menurun," ujarnya.

Namun, di tengah upaya penegakan hukum tersebut, kabar duka datang dari Katingan, Kalimantan Tengah. Presiden menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya anggota kepolisian dalam operasi pembersihan narkoba di salah satu wilayah di sana.

"Saya juga menyampaikan belasungkawa kepada Kepolisian yang anggotanya gugur karena mengadakan pembersihan di sebuah kampung di Kalimantan, akhirnya mereka hilang nyawa oleh mereka-mereka yang mungkin melindungi atau terlibat proses pembuatan atau penyebaran narkoba," tuturnya.

(Rahman Asmardika)

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