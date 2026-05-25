Tokoh Adat Sebut Ketahanan Pangan di Papua Menguat Seiring Pelaksanaan PSN

NABIRE - Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua semakin menunjukkan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengarahkan program strategis agar mampu menciptakan lapangan usaha baru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua secara berkelanjutan.

Kabupaten Nabire menjadi salah satu wilayah yang memperlihatkan perkembangan positif tersebut. Sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan PSN mulai memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha produktif. Kondisi itu terlihat dari tumbuhnya sektor peternakan, perikanan, hingga usaha pangan lokal yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Pelaku UMKM peternakan ayam petelur di Nabire, Kuryana Ramande, menilai dukungan pemerintah telah membuka peluang baru bagi masyarakat asli Papua untuk berkembang secara mandiri.

"Usaha peternakan yang dijalankan saat ini berkembang karena adanya dukungan program pemerintah dan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Banyak warga lokal sekarang mulai percaya diri membangun usaha sendiri," ujar Kuryana Ramande, Senin (25/5/2026).

Perkembangan usaha tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Sejumlah warga asli Papua kini terlibat dalam pengelolaan peternakan, distribusi hasil produksi, hingga aktivitas ekonomi lain yang tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan pangan di daerah tersebut.