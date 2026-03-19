Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu Oman: AS Kehilangan Kendali, Terseret Perang Iran Demi Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |18:20 WIB
Menlu Oman: AS Kehilangan Kendali, Terseret Perang Iran Demi Israel
Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah kehilangan kendali atas kebijakan luar negerinya dan terlibat dalam perang yang bukan urusannya sendir

Dalam tulisannya di The Economist, Albusaidi mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan yang tulus. Ia menambahkan bahwa serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilakukan hanya beberapa jam setelah putaran pembicaraan terbaru dan paling substansial, merupakan "kejutan tetapi bukan hal yang mengejutkan."

"Kesalahan perhitungan terbesar pemerintahan Amerika, tentu saja, adalah membiarkan diri mereka terseret ke dalam perang ini sejak awal," kata Albusaidi, sebagaimana dilansir Middle East Monitor.

"Ini bukan perang Amerika, dan tidak ada skenario yang mungkin terjadi di mana Israel dan Amerika akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perang ini."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement