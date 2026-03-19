Menlu Oman: AS Kehilangan Kendali, Terseret Perang Iran Demi Israel

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah kehilangan kendali atas kebijakan luar negerinya dan terlibat dalam perang yang bukan urusannya sendir

Dalam tulisannya di The Economist, Albusaidi mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan yang tulus. Ia menambahkan bahwa serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilakukan hanya beberapa jam setelah putaran pembicaraan terbaru dan paling substansial, merupakan "kejutan tetapi bukan hal yang mengejutkan."

"Kesalahan perhitungan terbesar pemerintahan Amerika, tentu saja, adalah membiarkan diri mereka terseret ke dalam perang ini sejak awal," kata Albusaidi, sebagaimana dilansir Middle East Monitor.

"Ini bukan perang Amerika, dan tidak ada skenario yang mungkin terjadi di mana Israel dan Amerika akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari perang ini."