Tragis! Pelajar Tewas Terperosok Jalan Berlubang di Matraman

JAKARTA - Kecelakaan maut menewaskan seorang pelajar terjadi di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, pada Senin (9/2/2026) pagi. Korban diduga terperosok ke jalan berlubang saat melintas, hingga terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 06.30 WIB, ketika korban mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara di Jalan Matraman.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, kecelakaan diduga dipicu kondisi jalan yang rusak.

"Diduga pengendara terperosok akibat jalan berlubang," ujar Budi kepada wartawan.

Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka serius di bagian wajah dan kepala. Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sebelum akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati.

"Korban mengalami luka di wajah dan kepala, meninggal di TKP, lalu dievakuasi ke RS Kramat Jati," jelasnya.