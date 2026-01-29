Viral Paspampres Ditegur Jurnalis Inggris, Ini Penjelasan Asintel Danpaspampres

JAKARTA - Video menampilkan seorang personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) meminta sejumlah orang menjauh dari jalur yang akan dilalui Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial (medsos).

Video itu mendapat sorotan warganet lantaran menarasikan personel Paspampres mengusir wartawan yang tengah merekam kedatangan Presiden Prabowo. Momen itu terjadi saat Presiden RI Prabowo menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan di London, Inggris.

Dalam video itu terlihat, personel Paspampres meminta sejumlah jurnalis setempat untuk menjauh dari jalur yang akan dilalui Presiden Prabowo. Namun, jurnalis itu enggan mengikuti perintah Paspampres. Jurnalisitu protes lantaran tak boleh ada pembatasan liputan di tempat umum.

Merespons video itu, Asintel Danpaspampres, Kol Inf Mulyo Junaidi, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi mendalam perihal pengamanan Presiden di London, Inggris.

"Setelah melalui investigasi mendalam, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menjalankan tugas pengamanan kepala negara sesuai dengan SOP (standard operating procedure) yang berlaku," ujar Junaidi kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).