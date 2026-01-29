Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Paspampres Ditegur Jurnalis Inggris, Ini Penjelasan Asintel Danpaspampres

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |06:40 WIB
Viral Paspampres Ditegur Jurnalis Inggris, Ini Penjelasan Asintel Danpaspampres
Viral Paspampres Ditegur Jurnalis Inggris, Ini Penjelasan Asintel Danpaspampres (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Video menampilkan seorang personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) meminta sejumlah orang menjauh dari jalur yang akan dilalui Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial (medsos).

Video itu mendapat sorotan warganet lantaran menarasikan personel Paspampres mengusir wartawan yang tengah merekam kedatangan Presiden Prabowo. Momen itu terjadi saat Presiden RI Prabowo menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan di London, Inggris.

Dalam video itu terlihat, personel Paspampres meminta sejumlah jurnalis setempat untuk menjauh dari jalur yang akan dilalui Presiden Prabowo. Namun, jurnalis itu enggan mengikuti perintah Paspampres. Jurnalisitu protes lantaran tak boleh ada pembatasan liputan di tempat umum.  

Merespons video itu, Asintel Danpaspampres, Kol Inf Mulyo Junaidi, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi mendalam perihal pengamanan Presiden di London, Inggris.

"Setelah melalui investigasi mendalam, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menjalankan tugas pengamanan kepala negara sesuai dengan SOP (standard operating procedure) yang berlaku," ujar Junaidi kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/338/3069394/viral-jb3n_large.jpg
Breaking News! Bus Paspampres Tabrak Halte TransJakarta di Petamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/337/2984673/viral-pria-disebut-paspampres-rebut-spanduk-emak-emak-ternyata-begini-faktanya-SHbskxbCK0.jpg
Viral Pria Disebut Paspampres Rebut Spanduk Emak-Emak, Ternyata Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2976239/perwira-paspampres-pengawal-jokowi-hajar-gerombolan-begal-hingga-terkapar-aEzhRf1BoW.jpg
Perwira Paspampres Pengawal Jokowi Hajar Gerombolan Begal hingga Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932416/mengenal-doni-monardo-mantan-kepala-bnpb-yang-jabat-komandan-paspampres-era-sby-w6ObAFFSst.jpg
Mengenal Doni Monardo, Mantan Kepala BNPB yang Jabat Komandan Paspampres Era SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2924860/kisah-heroik-paspampres-tak-gentar-ditodong-senjata-dan-leher-dicengkeram-pengawal-pm-israel-el3r5phMAB.jpeg
Kisah Heroik Paspampres Tak Gentar Ditodong Senjata dan Leher Dicengkeram Pengawal PM Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/337/2915525/kisah-paspampres-pengawal-soeharto-cegat-pengawal-pm-israel-saling-todong-senjata-dalam-lift-IgmuxgCvl7.jpg
Kisah Paspampres Pengawal Soeharto Cegat Pengawal PM Israel, Saling Todong Senjata dalam Lift
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement