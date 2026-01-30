Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Uni Eropa Masukkan Garda Revolusi Iran ke Dalam Daftar Teroris

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |11:45 WIB
Uni Eropa Masukkan Garda Revolusi Iran ke Dalam Daftar Teroris
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Uni Eropa (UE) telah memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar teroris. Langkah ini merupakan tanggapan UE atas tindakan keras Teheran yang mematikan terhadap para demonstran dalam beberapa pekan terakhir.

Diplomat tertinggi UE Kaja Kallas mengatakan para menteri luar negeri Uni Eropa mengambil "langkah tegas" ini karena "penindasan tidak bisa dibiarkan begitu saja".

Sebelum keputusan itu diambil, ia mengatakan bahwa langkah tersebut akan menempatkan IRGC – sebuah kekuatan militer, ekonomi, dan politik utama di Iran – pada level yang sama dengan kelompok jihadis seperti al-Qaeda dan kelompok Negara Islam.

Kelompok hak asasi manusia memperkirakan ribuan demonstran tewas oleh pasukan keamanan, termasuk IRGC, selama beberapa minggu kerusuhan pada Desember dan Januari.

Berbicara di Brussels pada Kamis (29/1/2026), Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menggambarkannya sebagai "penindasan paling kejam dalam sejarah modern Iran" dan mengatakan bahwa "tidak akan ada impunitas untuk kejahatan yang dilakukan".

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198340//ilustrasi-IrDB_large.jpg
10 Kapal Perang AS Dekati Iran, Trump Beri Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198329//ilustrasi-vt3M_large.jpg
Arab Saudi Tak Izinkan Wilayah Udara dan Teritorialnya Digunakan untuk Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/18/3198143//ilustrasi-gMHj_large.jpg
Peringatan Iran: Negara Tetangga Jadi Musuh Jika Wilayah Digunakan untuk Serangan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/18/3197807//ilustrasi-MmwN_large.jpg
Armada Kapal Induk AS Mendekat, Iran Peringatkan Konsekuensi Serius Jika Terjadi Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/18/3197472//ilustrasi-EXPx_large.jpg
Komandan Garda Revolusi: Iran Siap Tarik Pelatuk Hadapi Serangan Militer AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/18/3197005//dubes_iran_untuk_indonesia-6NHE_large.jpg
Dubes Iran Ungkap Intelijen Asing Jadi Dalang Kerusuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement