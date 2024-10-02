Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Fakta Serangan Iran ke Israel, Garda Revolusi Klaim 90% Tembakan Rudal Tepat Sasaran

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |13:51 WIB
4 Fakta Serangan Iran ke Israel, Garda Revolusi Klaim 90% Tembakan Rudal Tepat Sasaran
Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel dengan setidaknya beberapa di antaranya mengenai wilayah Israel (Foto: Tangkapan layar)
IRAN Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel, dengan setidaknya beberapa di antaranya mengenai wilayah Israel. Ini adalah serangan kedua Iran tahun ini, setelah menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke Israel pada bulan April lalu.

Pejabat militer Israel mengatakan serangan itu tampaknya telah berakhir dan tidak ada lagi ancaman dari Iran untuk saat ini. Namun masih belum jelas seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, telah memperingatkan tentang akibat setelah serangan itu.

Berikut empat fakta tentang serangan rudal Iran ke Israel:

1. Seberapa besar skala serangan Iran?

Militer Israel mengatakan Iran meluncurkan sekitar 180 rudal ke Israel. Itu akan menjadi serangan yang sedikit lebih besar daripada serangan bulan April, yang melibatkan sekitar 110 rudal balistik dan 30 rudal jelajah yang ditembakkan ke Israel.

Rekaman yang disiarkan oleh TV Israel tampaknya menunjukkan beberapa rudal terbang di atas wilayah Tel Aviv sesaat sebelum pukul 19:45 waktu setempat (16:45 GMT).

Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan sebagian besar rudal ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Israel. Sedangkan seorang koresponden BBC di Yerusalem mengatakan beberapa pangkalan militer mungkin terkena serangan, dan restoran serta sekolah terkena serangan.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran menyatakan bahwa 90% proyektil mengenai sasarannya, dan mengatakan rudal hipersonik telah digunakan untuk pertama kalinya. Sumber-sumber IRGC mengatakan tiga pangkalan militer Israel telah menjadi sasaran.

Otoritas pertahanan sipil Palestina di kota Jericho, Tepi Barat yang diduduki, mengatakan seorang pria di sana tewas selama rentetan rudal Iran.

Menurut kantor berita AFP, yang berbicara dengan gubernur kota Hussein Hamayel, korban tewas akibat jatuhnya puing-puing roket.

Pejabat Israel belum melaporkan adanya cedera serius akibat serangan pada Selasa (1/10/2024), tetapi petugas medis Israel mengatakan dua orang terluka ringan akibat pecahan peluru.

 

