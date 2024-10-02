Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Negara Pendukung Iran Jika Pecah Perang Dunia Ketiga Melawan Israel dan Sekutunya

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |13:01 WIB
Negara Pendukung Iran Jika Pecah Perang Dunia Ketiga Melawan Israel dan Sekutunya
Serangan Iran ke Israel dikhawatirkan akan memunculkan pecah perang dunia ketiga. (nypost)
A
A
A

TEHERAN  - Serangan Iran ke Israel, Rabu (2/10) dini hari membuat kondisi Timur Tengah mendidih. Beberapa media di luar mulai memprediksi kemungkinan terjadinya pecah perang dunia ketiga, jika Israel membalas serangan Iran

Bayang banyang perang dunia ketiga sudah beberapa muncul sejak 2022, ketika Rusia secara terbuka menyerang Rusia. Dilanjutkan dengan kekhawatiran antara China dan China Taipe atau Taiwan, serta terakhir adalah aksi Israel yang melakukan invasi ke Gaza, meledekkan bom dan serangan brutal ke Lebanon, dan Suriah. 

Kekhawatiran membesar, ketika Iran menyerang Israel pada April 2024 sebagia balasan tewas pemimpin Hamas Ismael Haniyeh. Terbaru, saat Iran menebakkan ratusan rudal ke Israel. Serangan ini diprediksi akan mendapat balasan Israel yang kemungkinna menargetkan beberapa pos nuklir milik Iran. 

"Para pakar-pakar strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia ke-3 (PD 3) Kalau pecah PD 3, akan terjadi perang nuklir," kata Menteri Pertahanan (Menhan) dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, seperti di laman TV Parlemen, Kamis (26/9/2024).

Pernyataan Prabowo ini disampaikan sebelum serangan Iran ke Israel. Tapi sebagai mantan tentara perang dan Presiden terpilih, Prabowo tentu tahu bagaimana membaca dan mendapatkan informasi tentang kondisi dunia yang sedang tidak baik baik saja. 

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga menyampaikan potensi terjadinya perang dunia ketiga setelah serangan Iran ke Israel. "Saya sudah lama berbicara tentang Perang Dunia III, dan saya tidak ingin membuat prediksi, karena prediksi selalu menjadi kenyataan. Namun, prediksi itu sangat dekat dengan bencana global," kata Trump, 78 tahun dikutip nypost

Media luar pun mulai mengeluarkan kalkulasi bagaimana koalisi yang terjadi jika Israel dan Iran perang terbuka. Media Inggris, Mirror menyebukan jika ada beberapa negara yang akan memberikan dukungan ke Iran untuk melawan Israel dan sekutunya. 

Menurut Mirror ada tiga negara yang akan membantu Iran jika pecah perang dunia ketiga. Tiga negara tersebut adalah Rusia, China dan Turki. Rusia melihat Iran sebagai sekutu paruh waktu sebagai penyeimbang terhadap AS serta penjaga kepentingan di Timur Tengah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175526//viral-pTzJ_large.jpg
PDIP Tolak Tim Senam Israel Berlaga di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/18/3175525//ilustrasi-vJe8_large.jpg
Hamas dan Israel Tantangani Tahap Pertama Rencana Gencatan Senjata, Ini yang Disepakati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/18/3175523//palestina-2gHQ_large.jpg
Breaking News! Hamas dan Israel Akhirnya Sepakat Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175409//pemerintah-bDxw_large.jpg
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175243//aktivis_kemanusiaan_greta_thunberg-mLcC_large.jpg
Greta Thunberg Ungkap Alami Penyiksaan dalam Tahanan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175227//khalil_al_hayya-oTm2_large.jpg
Hamas Siap Capai Kesepakatan Damai, tapi Satu Syarat Wajib Dipenuhi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement