Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara

SUMBAR - Dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat masih dirasakan hingga kini. Aktivitas warga belum sepenuhnya pulih, sementara banyak keluarga masih hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian.

Di tengah kondisi tersebut, Partai Perindo kembali turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan kebencanaan sekaligus mendorong percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) yang aman dan layak sebagai bagian dari proses pemulihan berkelanjutan.

Melalui Unit Pelayanan Masyarakat DPP Partai Perindo bersama DPW Partai Perindo Sumatera Barat, bantuan disalurkan secara langsung ke tiga wilayah terdampak, yakni Batu Busuak, Lumin, dan Guo, pada Jumat 26 Desember 2025.

Kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan persiapan dan pemuatan logistik oleh DPW Partai Perindo Sumatera Barat, sebelum didistribusikan langsung kepada warga serta perwakilan masyarakat setempat.

Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, bencana di ketiga wilayah tersebut menyebabkan kerusakan rumah dengan kategori ringan hingga berat, permukiman tertimbun lumpur, terganggunya sejumlah akses jalan, serta hilangnya sawah dan kebun yang menjadi sumber mata pencaharian warga.