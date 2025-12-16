Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang (Dok iNews Media Group)

JAKARTA - Bencana melanda wilayah Aceh beberapa waktu lalu. Hal ini mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggalnya. Partai Perindo pun hadir di tengah-tengah warga terdampak memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka.

1. Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

Bantuan itu diberikan Plt Ketua DPW Partai Perindo Aceh atau Korwil Sumatera DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra bersama tim dari Partai Perindo. Effendi menyebutkan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat Indonesia, khususnya warga yang terdampak bencana.

"Bantuan ini diharapkan membantu meringankan beban korban terdampak banjir di wilayah Aceh Tamiang," ujar Plt Ketua DPW Partai Perindo Aceh, Effendi Syahputra melalui keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Sebagaimana diketahui, sejumlah wilayah di Provinsi Aceh terkena bencana banjir beberapa waktu lalu. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya. Pasalnya, banjir menyapu tempat tinggal warga, salah satunya di wilayah Kampung Dalam, Kecamatan Karang Waru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Juliana merupakan salah satu warga Kampung Dalam, Kecamatan Karang Waru, Kabupaten Aceh Tamiang yang kehilangan tempat tinggal. Saat banjir menerjang, ia tak menduga air mendadak saja naik membuat rumahnya ikut tersapu bersih.

"Tidak menduga air naik secara tiba-tiba. Tidak memiliki tempat tinggal lagi pascabanjir," tutur Juliana.