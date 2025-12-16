Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:46 WIB
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang (Dok iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - Bencana melanda wilayah Aceh beberapa waktu lalu. Hal ini mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggalnya. Partai Perindo pun hadir di tengah-tengah warga terdampak memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka.

1. Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang

Bantuan itu diberikan Plt Ketua DPW Partai Perindo Aceh atau Korwil Sumatera DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra bersama tim dari Partai Perindo. Effendi menyebutkan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat Indonesia, khususnya warga yang terdampak bencana.

"Bantuan ini diharapkan membantu meringankan beban korban terdampak banjir di wilayah Aceh Tamiang," ujar Plt Ketua DPW Partai Perindo Aceh, Effendi Syahputra melalui keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Sebagaimana diketahui, sejumlah wilayah di Provinsi Aceh terkena bencana banjir beberapa waktu lalu. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya. Pasalnya, banjir menyapu tempat tinggal warga, salah satunya di wilayah Kampung Dalam, Kecamatan Karang Waru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Juliana merupakan salah satu warga Kampung Dalam, Kecamatan Karang Waru, Kabupaten Aceh Tamiang yang kehilangan tempat tinggal. Saat banjir menerjang, ia tak menduga air mendadak saja naik membuat rumahnya ikut tersapu bersih.

"Tidak menduga air naik secara tiba-tiba. Tidak memiliki tempat tinggal lagi pascabanjir," tutur Juliana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement