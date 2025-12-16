Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:38 WIB
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta (Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - DPW Partai Perindo DKI Jakarta membagikan sembako kepada warga di sekitar Kalibaru, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Pembagian sembako ini bersinergi dengan Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum.

1. DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPW Perindo DKI Jakarta, yang juga menjabat pendiri Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum, Alva Ruslina (Alva Ivo) mengatakan, ia senantiasa memberikan sembako pada hari Jumat.

"Sebenarnya ini sudah rutinitas kita untuk berbagi di hari Jumat. Untuk membantu, walaupun tidak banyak, membantu sesamanya. Karena di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang kekurangan," kata Alva saat ditemui di sela-sela acara, Selasa (16/12/2025).

Selain memberi sembako, DPW Perindo DKI Jakarta dan Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum turut mendengar aspirasi masyarakat sekitar. Salah satunya perihal pembangunan tembok dan saluran air.

Alva menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan para DPD DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. "Karena kan tadi itu seperti kita lihat, tembok itu kan memang sangat dibutuhkan agar bisa terpisah RT yang satu dengan RT yang lain," ucapnya.

Ia menjelaskan, langkah ini guna membantu masyarakat kecil. "Memang yang membutuhkan rakyat kecil, kalau yang sudah kaya kan enggak membutuhkan," tutur Alva.

Sementara itu, Ketua Bidang UMKM DPW Perindo DKI Jakarta, Rina Malewa berharap, bantuan pada masyarakat tak berhenti di sini. Ia menyatakan, DPW Perindo DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Yayasan Tunas Bangsa Fauziah Hanum untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat 

 

