INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tangis Haru Pecah saat Warga Aceh Tamiang Tempati Rumah Sementara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |13:29 WIB
Tangis Haru Pecah saat Warga Aceh Tamiang Tempati Rumah Sementara
Warga Aceh Tamiang Tempati Rumah Sementara (foto: dok ist)
A
A
A

ACEH TAMIANG - Pemandangan penuh harapan dan keceriaan tampak di Kompleks Rumah Hunian Danantara, Aceh Tamiang. Warga yang selama ini tinggal di tenda darurat kini mulai menghuni rumah sementara yang dibangun pemerintah melalui BUMN.

Senyum semringah terlihat di wajah para orang tua, sementara tawa anak-anak memecah keheningan sore di kompleks hunian yang dibangun berderet rapi tersebut. Setelah lebih dari sebulan hidup di tenda pengungsian, tempat ini terasa seperti awal kehidupan baru.

Anak-anak menjadi potret paling jujur dari kebahagiaan itu. Mereka berlarian dan bermain ayunan di taman bermain yang tersedia, sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan selama tinggal di tenda darurat. Beberapa anak bahkan tak kuasa menahan kegembiraan, melompat-lompat di atas kasur yang sudah rapi dan bersih di dalam hunian. Pemandangan sederhana, namun sarat makna: rasa aman akhirnya kembali.

Selama berada di tenda pengungsian, ruang bermain anak nyaris tak ada. Kini, mereka memiliki halaman, ayunan, dan ruang terbuka yang memberi kebebasan untuk kembali menjadi anak-anak. Orang tua pun tampak lebih tenang, duduk di kursi taman yang disediakan di depan setiap unit sambil mengawasi anak-anak mereka bermain.

 

