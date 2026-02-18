Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di AS, Prabowo Akan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Trump

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |06:15 WIB
Prabowo tiba di AS (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 17 Februari 2026, pukul 11.55 waktu setempat. Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC.

Di bawah tangga pesawat, Prabowo disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan RI di Washington Marsma TNI E. Wisoko Aribowo, serta Maintenance Group Commander Kolonel Gary Charland.

Selepas itu, Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Washington DC.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menjelaskan, bahwa dalam kunjungan ke AS kali ini, Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

 

Halaman:
1 2
      
