Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Hambalang, Bahas Negosiasi dengan AS

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |18:30 WIB
Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Hambalang, Bahas Negosiasi dengan AS
Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Hambalang (Foto: Instagram Seskab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026) sore.

Dilansir dari akun instagram Sekretariat Kabinet. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan arah dan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional. Ia memastikan, bahwa setiap langkah negosiasi yang ditempuh pemerintah harus menjadi yang terbaik dan paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Secara khusus, Prabowo menyoroti rencana perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Ia meminta jajaran menteri memastikan posisi tawar Indonesia kuat dan berorientasi pada hasil konkret.

Selain itu, Prabowo menekankan bahwa setiap perundingan harus mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri. Pemerintah juga ingin memperkuat posisi Indonesia dalam global supply chain atau rantai pasok industri dunia.

"Setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberikan keuntungan konkret bagi Indonesia," tegas Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Arahan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengedepankan strategi ekonomi yang lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika global.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201785//paspampers-w4d3_large.jpeg
Prabowo Instruksikan Upacara Paspampres Rutin Tiap Minggu, Perkuat Citra Istana sebagai Rumah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201733//presiden_prabowo-1FQI_large.jpg
Prabowo: Koperasi Merah Putih Percepat Efisiensi Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201661//pramono_anung-PgQw_large.jpg
Pramono Sebut Penataan Pasar Palmerah Bukan karena Prabowo Lewat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201659//ppp-DMTG_large.jpg
Mardiono: Tak Ada Percepatan Pembangunan Tanpa Keselarasan Kebijakan Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201560//presiden_prabowo-lIX4_large.jpg
Prabowo Ingin Desa hingga Ibu Kota Bersih: Buktikan Sesingkat-singkatnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201535//presiden_prabowo-5rhR_large.jpg
Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat untuk Ngerjain Lawan Politik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement