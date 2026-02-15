Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Hambalang, Bahas Negosiasi dengan AS

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026) sore.

Dilansir dari akun instagram Sekretariat Kabinet. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan arah dan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional. Ia memastikan, bahwa setiap langkah negosiasi yang ditempuh pemerintah harus menjadi yang terbaik dan paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Secara khusus, Prabowo menyoroti rencana perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Ia meminta jajaran menteri memastikan posisi tawar Indonesia kuat dan berorientasi pada hasil konkret.

Selain itu, Prabowo menekankan bahwa setiap perundingan harus mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri. Pemerintah juga ingin memperkuat posisi Indonesia dalam global supply chain atau rantai pasok industri dunia.

"Setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberikan keuntungan konkret bagi Indonesia," tegas Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Arahan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengedepankan strategi ekonomi yang lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika global.

(Awaludin)