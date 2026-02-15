Prabowo Instruksikan Upacara Paspampres Rutin Tiap Minggu, Perkuat Citra Istana sebagai Rumah Rakyat

Upacara Paspampres di depan istana (foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Upacara Serah Terima Pengawal Istana Kepresidenan, oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dijadikan agenda rutin mingguan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, agenda tersebut menjadi bagian dari upaya membuka ruang interaksi yang lebih dekat antara masyarakat dan Istana.

"Atas instruksi Bapak Presiden, Satuan Paspampres setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB melaksanakan Upacara Serah Terima Pengawal Istana Kepresidenan di depan Istana Merdeka,” kata Teddy, Minggu (15/2/2026).

Ia menuturkan, upacara digelar di depan Istana Merdeka sehingga dapat disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar, peserta car free day, maupun warga yang datang khusus untuk menyaksikan prosesi tersebut.