Viral Mobil BMW Putih Berpelat Dinas, Kemhan: Palsu!

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara soal viral di media sosial terkait mobil BMW putih yang menggunakan pelat dinas Kemhan bernomor 51692-00. Kemhan memastikan pelat nomor tersebut palsu.

“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pelat tersebut palsu dan tidak sah, serta tidak pernah diberikan izin penggunaannya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Brigjen TNI Rico Ricardo dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Sesuai ketentuan, kata dia, kendaraan dinas di lingkungan Kemhan berwarna hitam, dan sedan BMW tidak termasuk dalam daftar inventaris kendaraan dinas. Penelusuran data inventaris dari Biro Umum Setjen Kemhan juga menunjukkan pelat nomor 51692-00 tidak lagi terdaftar karena masa berlakunya telah berakhir.

“Adapun pelat tersebut pernah digunakan secara resmi oleh Mayjen TNI (Purn) Sudibyo, M.Si. saat menjabat Wakil Rektor I Unhan RI, namun izin penggunaan berakhir pada 1 Juni 2025 dan tidak diperpanjang. Pelat yang sama juga pernah disalahgunakan pada kendaraan Toyota Fortuner dan sempat viral sekitar awal tahun 2025,” ujarnya.

Jenderal bintang satu itu menegaskan penyalahgunaan pelat dinas merupakan pelanggaran hukum dan bukan cerminan kebijakan institusi.

“Saat ini, Kemhan tengah berkoordinasi dengan POM TNI, Polri, serta aparat penegak hukum kewilayahan untuk melakukan penertiban, sekaligus mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi di berbagai media secara bijak dan menunggu klarifikasi resmi,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )