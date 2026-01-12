Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Mobil BMW Putih Berpelat Dinas, Kemhan: Palsu!

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |10:59 WIB
Viral Mobil BMW Putih Berpelat Dinas, Kemhan: Palsu!
Viral BMW pelat dinas Kemhan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara soal viral di media sosial terkait mobil BMW putih yang menggunakan pelat dinas Kemhan bernomor 51692-00. Kemhan memastikan pelat nomor tersebut palsu.

“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pelat tersebut palsu dan tidak sah, serta tidak pernah diberikan izin penggunaannya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Brigjen TNI Rico Ricardo dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Sesuai ketentuan, kata dia, kendaraan dinas di lingkungan Kemhan berwarna hitam, dan sedan BMW tidak termasuk dalam daftar inventaris kendaraan dinas. Penelusuran data inventaris dari Biro Umum Setjen Kemhan juga menunjukkan pelat nomor 51692-00 tidak lagi terdaftar karena masa berlakunya telah berakhir.

“Adapun pelat tersebut pernah digunakan secara resmi oleh Mayjen TNI (Purn) Sudibyo, M.Si. saat menjabat Wakil Rektor I Unhan RI, namun izin penggunaan berakhir pada 1 Juni 2025 dan tidak diperpanjang. Pelat yang sama juga pernah disalahgunakan pada kendaraan Toyota Fortuner dan sempat viral sekitar awal tahun 2025,” ujarnya.

Jenderal bintang satu itu menegaskan penyalahgunaan pelat dinas merupakan pelanggaran hukum dan bukan cerminan kebijakan institusi.

“Saat ini, Kemhan tengah berkoordinasi dengan POM TNI, Polri, serta aparat penegak hukum kewilayahan untuk melakukan penertiban, sekaligus mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi di berbagai media secara bijak dan menunggu klarifikasi resmi,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177350/menhan-Keqa_large.jpg
Tak Bahas Kabinet dengan Menhan, PKS: Kami Sudah Ada di Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177338/menhan-QYvm_large.jpg
Menhan-Elite PKS Bahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176881/menhan-hJ2t_large.jpg
Satu Jam Bertemu, Menhan dan Surya Paloh Tak Bahas Soal Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176853/kemhan-L9wB_large.jpg
Surya Paloh Sambangi Kementerian Pertahanan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154026/sjafrie-1v5w_large.jpg
Kemhan Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp184 Triliun untuk Memenuhi Kebutuhan Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147374/indo_defense_lahirkan_puluhan_mou_kemhan_pengembangan_produk_pertahanan-Xzy7_large.jpg
Indo Defence Lahirkan Puluhan MoU, Kemhan: Pengembangan Produk Pertahanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement