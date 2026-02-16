Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sambut Imlek, Monas Gelar Pertunjukan Video Mapping hingga Air Mancur Menari

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |21:05 WIB
Sambut Imlek, Monas Gelar Pertunjukan Video Mapping hingga Air Mancur Menari
Monumen Nasional (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) menggelar pertunjukan video mapping dan air mancur menari, dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2026. Masyarakat pun terlihat terhibur dengan gelaran pertunjukan tersebut.

Berdasarkan pantauan Okezone, pertunjukan video mapping dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Tampak sejumlah gambar menjulang tinggi menghiasi bangunan Monas setinggi 132 meter tersebut.

Sejumlah visual ornamen khas Imlek yang diiringi lagu membuat para penonton terpukau. Video tersebut juga menampilkan animasi barongsai dan naga.

"Harmoni Imlek Nusantara," demikian tulisan yang muncul dalam video animasi tersebut.

Setelah pertunjukan video mapping selesai, Monas juga menggelar pertunjukan air mancur menari. Atraksi ini tak kalah memukau dibandingkan video mapping.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/612/3201936//makna_filosofis_di_balik_ritual_cuci_rupang_dan_nyala_lilin_jelang_perayaan_imlek-A7q1_large.jpg
Makna Filosofis di Balik Ritual Cuci Rupang dan Nyala Lilin Jelang Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201960//festival_imlek_di_kawasan_bundaran_hi-RQCk_large.jpg
Festival Imlek di Kawasan Bundaran HI Dipadati Warga, Instalasi Lampion Jadi Sasaran Swafoto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/612/3201935//imlek-5Irh_large.jpg
Jangan Pakai Merah di Tahun Kuda Api 2026, Ini Alasannya Menurut Feng Shui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201944//viral-q6WL_large.jpg
Long Weekend, Warga Menyemut di Kawasan Blok M Hub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/25/3201932//imlek_2026_di_kelenteng_toasebio_glodok_jakbar_sudah_cuci_rumpang_hingga_persiapan_lilin_bagi_umat-ZVWk_large.jpg
Imlek 2026 di Kelenteng Toasebio Glodok Jakbar, Sudah Cuci Rumpang hingga Persiapan Lilin Bagi Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201876//pasar-a6I9_large.jpg
Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Minyak Goreng Melonjak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement