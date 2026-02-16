Sambut Imlek, Monas Gelar Pertunjukan Video Mapping hingga Air Mancur Menari

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) menggelar pertunjukan video mapping dan air mancur menari, dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2026. Masyarakat pun terlihat terhibur dengan gelaran pertunjukan tersebut.

Berdasarkan pantauan Okezone, pertunjukan video mapping dimulai sekitar pukul 19.30 WIB. Tampak sejumlah gambar menjulang tinggi menghiasi bangunan Monas setinggi 132 meter tersebut.

Sejumlah visual ornamen khas Imlek yang diiringi lagu membuat para penonton terpukau. Video tersebut juga menampilkan animasi barongsai dan naga.

"Harmoni Imlek Nusantara," demikian tulisan yang muncul dalam video animasi tersebut.

Setelah pertunjukan video mapping selesai, Monas juga menggelar pertunjukan air mancur menari. Atraksi ini tak kalah memukau dibandingkan video mapping.