Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Imlek 2577 Kongzili

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |21:58 WIB
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Imlek 2577 Kongzili
Menteri Agama Nasaruddin Umar (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kepada umat Konghucu dan seluruh warga bangsa yang merayakan. Ia mendoakan agar tahun baru ini membawa kedamaian dan kesejahteraan.

“Saya, Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, atas nama Kementerian Agama dan pribadi, menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Gong he xin xi, kong he sin si wan she ru yi, kepada umat Konghucu dan warga bangsa yang merayakan. Semoga tahun yang baru ini membawa kedamaian, kesehatan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan bagi kita semua,” kata Menag, Senin (16/2/2026).

Dalam pesan Imlek 2577 Kongzili tersebut, Menag berharap tahun baru ini menjadi momentum untuk menghadirkan suasana yang lebih damai dan penuh kebijaksanaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya nilai keadilan sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

“Keadilan adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Dengan keadilan yang ditegakkan, kemiskinan dapat kita atasi bersama melalui persaudaraan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

 

